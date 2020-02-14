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HaberlerDünya Haberleri Emojiyle trip at
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14.02.2020 - 07:00 |

Emojiyle trip at

ABD’li teknoloji devi Apple, iOS 13.4 adlı yazılım güncellemesiyle cihazlarına 9 yeni emoji ekledi.

Emojiyle trip at

Bunlardan en dikkat çekeni ise gözlerini deviren emoji oldu. Kullanıcılar bu emojiyi “trip atan emoji” olarak adlandırdı.

2 milyar dünyalı Whatsapp’lı

Internet üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp, dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu. Hindistan’ın 400 milyon kullanıcıyla Whatsapp’ı en sık kullan ülke olduğu belirlenmişti.

ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.
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