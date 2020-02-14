Emojiyle trip at

Bunlardan en dikkat çekeni ise gözlerini deviren emoji oldu. Kullanıcılar bu emojiyi “trip atan emoji” olarak adlandırdı.

2 milyar dünyalı Whatsapp’lı

Internet üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp, dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu. Hindistan’ın 400 milyon kullanıcıyla Whatsapp’ı en sık kullan ülke olduğu belirlenmişti.