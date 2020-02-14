14.02.2020 - 07:00 |
Emojiyle trip at
ABD’li teknoloji devi Apple, iOS 13.4 adlı yazılım güncellemesiyle cihazlarına 9 yeni emoji ekledi.
Bunlardan en dikkat çekeni ise gözlerini deviren emoji oldu. Kullanıcılar bu emojiyi “trip atan emoji” olarak adlandırdı.
2 milyar dünyalı Whatsapp’lı
Internet üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp, dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu. Hindistan’ın 400 milyon kullanıcıyla Whatsapp’ı en sık kullan ülke olduğu belirlenmişti.