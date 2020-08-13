13.08.2020 - 07:00 |
En çok kazanan aktör: The Rock
Forbes dergisi 2020’nin en çok kazanan aktörlerini açıkladı.
“The Rock” adıyla da bilinen Dwayne Johnson’ın 2020’nin en çok kazanan aktörü olduğu bildirildi. İşte listede en çok kazanan 10 aktör:
1 Dwayne Johnson - 87.5 milyon dolar
2 Ryan Reynolds - 71.5 milyon dolar
3 Mark Wahlberg - 58 milyon dolar
4 Ben Affleck - 55 milyon dolar
5 Vin Diesel - 54 milyon dolar
6 Akshay Kumar - 48.5 milyon dolar
7 Lin-Manuel Miranda - 45.5 milyon dolar
8 Will Smith - 44.5 milyon dolar
9 Adam Sandler - 31 milyon dolar
10 Jackie Chan - 30 milyon dolar