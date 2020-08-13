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13.08.2020 - 07:00 |

En çok kazanan aktör: The Rock

Forbes dergisi 2020’nin en çok kazanan aktörlerini açıkladı.

En çok kazanan aktör: The Rock

The Rock” adıyla da bilinen Dwayne Johnson’ın 2020’nin en çok kazanan aktörü olduğu bildirildi. İşte listede en çok kazanan 10 aktör:

1 Dwayne Johnson - 87.5 milyon dolar
2 Ryan Reynolds - 71.5 milyon dolar
3 Mark Wahlberg - 58 milyon dolar
4 Ben Affleck - 55 milyon dolar
5 Vin Diesel - 54 milyon dolar
6 Akshay Kumar - 48.5 milyon dolar
7 Lin-Manuel Miranda - 45.5 milyon dolar
8 Will Smith - 44.5 milyon dolar
9 Adam Sandler - 31 milyon dolar
10 Jackie Chan - 30 milyon dolar

Çeşme'de yangın paniği! 4 site boşatıldıİzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 4 sitenin boşaltıldığı bildirildi.
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