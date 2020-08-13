En çok kazanan aktör: The Rock

“The Rock” adıyla da bilinen Dwayne Johnson’ın 2020’nin en çok kazanan aktörü olduğu bildirildi. İşte listede en çok kazanan 10 aktör:



1 Dwayne Johnson - 87.5 milyon dolar

2 Ryan Reynolds - 71.5 milyon dolar

3 Mark Wahlberg - 58 milyon dolar

4 Ben Affleck - 55 milyon dolar

5 Vin Diesel - 54 milyon dolar

6 Akshay Kumar - 48.5 milyon dolar

7 Lin-Manuel Miranda - 45.5 milyon dolar

8 Will Smith - 44.5 milyon dolar

9 Adam Sandler - 31 milyon dolar

10 Jackie Chan - 30 milyon dolar