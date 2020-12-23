Endonezya ile savunma işbirliği anlaşması

Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, resmi ziyaret için bulunduğu Endonezya’da Cumhurbaşkanı Widodo tarafından kabul edildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, “Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı gelecek yıl Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yapılacak. Güneydoğu Asya’da kilit ortağımız dost ve kardeş Endonezya ile ilişkiler her alanda gelişiyor” ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu daha sonra Savunma Bakanı Subianto ile bir araya geldi. Subianto’nun son bir yılda 5 kere Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Savunma sanayisinde iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Savunma iş birliği anlaşmasını yakında imzalamak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Görüşmede Subianto, Çavuşoğlu’na makam odasındaki Mustafa Kemal Atatürk’ün at üzerinde tasvir edildiği heykelini de gösterdi.