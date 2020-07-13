13.07.2020 - 10:51 | | AA
Endonezya'da 5.5 büyüklüğünde deprem
Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan adalar ülkesi bir kez daha sarsıldı, deprem yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.
Endonezya'nın Açe eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Banda Açe'nin 121 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
BMKG, sarsıntının Sabang ve Sigli bölgelerinde de hissedildiği bilgisini paylaştı.
Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
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