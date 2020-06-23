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23.06.2020 - 11:54 |

Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki adalar ülkesindeki sarsıntı, kıyıdan 42 kilometre açıkta ve yerin 94 kilometre altında gerçekleşti.

Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletteki Güney Bolaang Mongondow bölgesine bağlı Bolaanguki ilçesinin 42 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 94 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Eyaletin Manado, Bitung ve Minahasa bölgelerinde de hissedilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Adana'da korkunç olay! "Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş"Gelen bir son dakika haberine göre; Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Karakuş'u (35) çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kırgız Venera Karakuş İfadesinde, "Bıçağın sapıyla bana saldırıp, vurmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. O'nu ben öldürmedim" sözlerini sarfetti.
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