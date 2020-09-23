Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası!

TRT Haber'de yer alan habere göre, 17 Temmuz 2019'da Erbil'de bir restoranda düzenlenen PKK saldırısında Erbil Başkonsolosluğu çalışanı Osman Köse ile iki Iraklı hayatını kaybetti.

Erbil 2. Ceza Mahkemesi, saldırıyla ilgili 2 kişiye idam cezası, 2 kişiyi birer yıl, 3 kişiyi de ikişer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Temyiz Mahkemesi, dosya ile ilgili son kararı verdi.

Saldırının baş failleri Mazlum Dağ olarak bilinen Muhammed Zeki ve Abdurrahman Şahin hakkında verilen idam kararını onayladı.