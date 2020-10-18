18.10.2020 - 12:22 | | AA
Ermeni askerleri silahlarını bırakıp kaçtı!
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinde, Ermeni askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldığı anlaşıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli yönünde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, Ermeni silahlı güçlerinden ele geçirdikleri yerlere ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, Ermenistan ordusunun çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtığı görülüyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün, Azerbaycan ordusunun 27 yıldır işgal altında bulunan Fuzuli kentini kurtardığını açıklamıştı.
"Kanuni" Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor!Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'dan sonraki üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişine başladı. Sabah saat 08.00'de Ege Denizi'nden Boğaza giriş yapan Kanuni'nin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz geçişi yapan Kanuni'yi Kurtarma-9 römorkörü çekerken, diğer römorkörler de eşlik etti ve su sıkarak vatandaşları selamladı. Sahilde ise çok sayıda vatandaş, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Kanuni'yi Türk bayraklarıyla selamladı.