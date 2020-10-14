Ermeni askerleri topluca firar ediyor

Dağlık Karabağ’da ateşkesi hiçe sayarak, Gence’de sivil katliamı yapan Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı bölgelere saldırı girişimlerinde bulundu. Saldırılar Azerbaycan ordusu tarafından püskürtüldü. Ermenistan güçleri kayıp vererek geri çekildi. Dağlık Karabağ bölgesinde ilan edilen geçici ateşkeste 3. gün geride kalırken, Ermenistan ordusu, ateşkesi hiçe sayarak, Azerbaycan mevzilerine ve şehirlerine saldırı girişimlerini sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için önceki gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Hadrut yönünde küçük gruplarla saldırı düzenlediğini ve bu girişimlerin Azerbaycan ordusu tarafından önlendiğini duyurdu.

Saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerine ağır darbe vurdu. Ermenistan Ordusu 5. Muhrip Alayının ön hattaki personeli etkisiz hale getirilirken, 1. Motorize Piyade Alayı’nın da bir bölüğü pusuya düşürüldü ve hareket eden araçları imha edildi. Hankendi yakınlarındaki Askeran’da hareket eden 4. Motorize Piyade Alayı’nın araçlarından oluşan bir konvoy da vuruldu. Ermenistan’ın Sisian bölgesinden işgal altındaki Azerbaycan topraklarına hareket eden bir grup gönüllü de Azerbaycan ordusunca etkisiz hale getirildi. Direnci kırılan Ermenistan güçleri arasında toplu firarların gözlemlendiği belirtildi.

3 Grad füzesi imha edildi

Azerbaycan ordusunun, Karabağ’ın güneyinde ve İran sınırında yer alan Zengilan bölgesinde de Ermenistan mevzilerini vurduğu aktarıldı. Azerbaycan ordusu, özellikle SİHA ile yaptıkları nokta atışlar ile Ermenistan’a ait çok sayıda askeri toplu şekilde iken etkisiz hale getiriyor.

Çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tor-M2KM uçaksavar sistemi, 1 ZSU-23-4 Şilka kundağı motorlu uçaksavar, 2 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 3 Giatsint B obüsü, 1 KS-19 uçaksavar topu, 1 D-20 obüsü, 3 İHA ve birkaç personel aracı imha edildi ve çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi.

Ermenistan’ın Gence’de yaptığı katliam gündemde yerini korurken, Azerbaycan’ın Ağdam, Terter, Ağcebedi ve Goranboy illerini yine hedef alındı. Ermenistan’ın, yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 42 sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı.

Ermenistan’ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısında ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva’nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi.

AZERİ ANNEDEN ERMENİ ANNELERE ÇAĞRI

Ermenistan’ın balistik füze ile vurduğu Gence’deki apartmanda yaralanan çocukların anneleri Ermeni annelere seslendi. Azeri anneler, ağlamasını istemedikleri Ermeni annelere, ivedi bir şekilde çocuklarını Karabağ’dan çekmeleri çağrısında bulundu. Nuşabe Haydarova, “Ey Ermeni anaları, evlatlarınıza merhamet edin. Karabağ toprakları bizimdir. Biz topraklarımız uğrunda savaşıyoruz. Peki, sizin çocuklarınız niçin savaşıyor? Kendinize gelin ve en kısa zamanda çocuklarınızı savaştan çekin” dedi.

‘Fransa AGİT’ten çıkarılsın’

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Aygün Attar, Ermenistan-Azerbaycan savaşında tarafsızlığını kaybeden Fransa’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanlığının düşürülmesi için BM nezdinde girişimde bulunacaklarını söyledi. TADİV, Fransa’nın AGİT Minsk Grubundan çıkarılması için BM’ye başvuru yapacak. Attar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununu çözmek için kurulan AGİT Minsk Grubunun, 28 yıldır çözüm üretmediği gibi Minsk Eş Başkanı olan Fransa’nın BM kararını çiğneyerek tarafsızlığını kaybettiğini söyledi. -İSTANBUL AA