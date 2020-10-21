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21.10.2020 - 10:43 |

Ermeni ordusuna ait alay taburu etkisiz hale getirildi

Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakınının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ermeni ordusuna ait alay taburu etkisiz hale getirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Cebrail istikametinde düzenlenen operasyon sonucu Ermenistan ordusunun 556'ncı taburunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesiAntalya'nın Konyaaltı sahilinde bir grup gencin ip ve zincir düzeneği ile tırmandıkları kayalıklardan tehlikeye aldırış etmeden denize atladıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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