21.10.2020 - 10:43 |
Ermeni ordusuna ait alay taburu etkisiz hale getirildi
Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakınının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Açıklamada, Cebrail istikametinde düzenlenen operasyon sonucu Ermenistan ordusunun 556'ncı taburunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.