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23.10.2020 - 15:23 | | AA

Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti

Esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, sorgusunda aralarında 600 dolar maaş alan paralı askerlerin cephede bulunduğunu söyledi.

Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirtti.

Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, "Kışlada, aralarında Kürt asıllı paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

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