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31.12.2020 - 19:00 | | AA

Ermenistan askerlerinin şehit ettiği Azerbaycanlılar İsveç'te anıldı

Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırılarda şehit olan Azerbaycanlılar, İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı.

Ermenistan askerlerinin şehit ettiği Azerbaycanlılar İsveç'te anıldı

 

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar, Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde anma programı düzenledi. 

Törende Ermenistan ordusunun saldırılarında şehit olan askerler ve siviller için Büyükelçiliğin önünde mumlar yakıldı, karanfiller bırakıldı. 

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu törende bazı Azerbaycanlılar gözyaşlarını tutamadı. 

Grup adına yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferde şehit olan askerlere minnettar olunduğu belirtildi. 

Açıklamada Ermenistan'ın "terör saldırıları" kınanarak, "Türkiye'nin Çanakkale'de elde ettiği zafer gibi, Azerbaycan ordusu da Dağlık Karabağ'da zafer elde etti. Şehit olan askerlerimizin yanı sıra birçok sivil vatandaşımız da katledildi. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

 

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 31 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.
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