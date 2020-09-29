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29.09.2020 - 08:48 | | AA

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor!

Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini işgalden kurtarmak için operasyon düzenliyor.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor!

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gece boyu şiddetli çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin, Ermeni güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi.

Açıklamada, gece çatışmalarında Ermeni güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenilere ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.

FUZULİ KENTİNİ İŞGALDEN KURTARMAK İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi.

 

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