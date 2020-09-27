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27.09.2020 - 19:50 | | AA / DHA

Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusunun saldırısında, Naftalan ilinin Kaşaltı köyünde bir eve top mermisi isabet etti.

Evde bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Başsavcılık, saldırılarda toplam 19 sivilin yaralandığını duyurdu.

Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü

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