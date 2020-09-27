27.09.2020 - 19:50 | | AA / DHA
Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusunun saldırısında, Naftalan ilinin Kaşaltı köyünde bir eve top mermisi isabet etti.
Evde bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
Başsavcılık, saldırılarda toplam 19 sivilin yaralandığını duyurdu.
Mucize kurtuluş! Endişe içinde izledilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünü çeken tekne, türbin motoruna halat dolanması sonucu arızalandı. Teknenin kaptanı arızanın ardından halatı boşalan ve havada kontrolsüz şekilde süzülen parüşütü, çeşitli manevralarla sahildeki kapalı olan bir otelin çatısına indirerek, turistin kurtarılmasını sağladı. Şans eseri yara almadan kurtulan turist, aynı su sporları istasyonuna tekrar gidip, deniz paraşütü keyfine devam etti.