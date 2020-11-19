19.11.2020 - 16:02 | | AA
Ermenistan çalkalanıyor! Yolları kapattılar
Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular, Erivan’daki bazı yolları kapattı.
Başkent Erivan'da protestocular, Paşinyan'ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterilerine bugün de devam etti.
Şehir merkezindeki bazı caddeleri trafiğe kapatan protestocular, Paşinyan'ı istifaya çağırarak, aleyhinde sloganlar attı.
Ermenistan medyasına yansıyan görüntülerde, bazı polislerin araçlarını protestocuların üzerine sürerek caddeleri tekrar trafiğe açmaya çalıştıkları görüldü.
Polisin müdahalesi ile dağılan protestoculardan bazıları ise gözaltına alındı.
Paşinyan'ın istifasını isteyenler caddelere çıktı! Dehşet anları...Resmi açıklamalarla uyutulan işgalci Ermenilere taşınmaları için son dakikada bir gün süre verildi, geri sayım sürerken bu kez başka bir itiraf yapıldı. Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan artçı şoklarla sarsılırken, Paşinyan'ın istifasını isteyenler bugün Erivan'ın ana caddelerine çıkınca dehşet anları yaşandı.