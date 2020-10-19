19.10.2020 - 15:15 | | DHA
Ermenistan ordusu Terter'deki pamuk fabrikasına 7 top mermisiyle saldırdı
Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi.
Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi.
Yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi.