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19.10.2020 - 15:15 | | DHA

Ermenistan ordusu Terter'deki pamuk fabrikasına 7 top mermisiyle saldırdı

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi.

Ermenistan ordusu Terter'deki pamuk fabrikasına 7 top mermisiyle saldırdı

Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi.

Yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi.

Rus rallisinde 6 araç aynı noktaya uçtuRusya’da düzenlenen otomobil yarışlarında Gagarin Sapağı isimli noktada 6 yarış arabası da aynı noktaya uçunca ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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