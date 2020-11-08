Ermenistan Özel Kuvvetleri’ne ağır darbe

Azerbaycan Ordusu’nun Dağlık Karabağ’ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa’da kuşatması sürerken, Karabağ’da 16 köy daha işgalden kurtarıldı. Çatışmalarda Ermenistan Ordusu’nun 22. Özel Kuvvetler personeli öldürüldü.

Azerbaycan Özel Kuvvetleri ve komandoları, Şuşa’nın güneyinden gelerek, şehri hem doğudan hem batıdan kuşattı. Şehrin güney girişinde ve çevresinde çatışmalar şiddetli şekilde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Şuşa’nın güneydoğusunda bulunan Şeker köyünü de Ermeni güçlerden temizledi. “Şuşa’yı alan Karabağ’ı kazanır” diyerek, Şuşa’nın stratejik önemine dikkat çeken Ermenistan, bu kapsamda kent merkezine uzun bir süredir ciddi yığınak yapmış durumda. Azerbaycan Ordusu’nun, 28 yıldır işgal altındaki Şuşa’yı kısa sürede kontrol altına alması bekleniyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Ordusu’nun 16 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Buna göre, Fuzuli’nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar; Cebrail’in Yukarı Mezre ve Yanarhac; Gubadlı’nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı; Zengilan’ın Beşdeli; Hocalı’nın Karabulak ve Moşhmaat; Hocavend’in Atagut ve Tsakuri köyleri Ermeni unsurlardan temizlendi.

Ermenistan’da kayıp

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda Ermenistan Ordusu’nun 22. Özel Kuvvetler personelinin, Azerbaycan askerleri tarafından kuşatılarak imha edildiğini bildirdi. Bakanlık, “İşgal altındaki bölgelerimize konuşlandırılan Ermenistan’ın 178. bağımsız keşif taburu, askeri personelinin yarısını kaybetmiştir” bilgisini paylaştı.

Çatışmalar, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ederken, Ağdere’de Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu birkaç araç ve havan topu imha edildi.