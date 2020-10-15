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15.10.2020 - 13:20 | | AA

Ermenistan Terter'de mezarlıktaki sivilleri vurdu!

Ermenistan, Terter kentinde mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu.

Ermenistan Terter'de mezarlıktaki sivilleri vurdu!

Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentinde mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu, ölü ve yaralılar var.

İstanbul'da boz ayı paniği! Cep telefonu kamerasıyla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece’de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.
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