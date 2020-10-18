Ermenistan’a ait 2 uçak düşürüldü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarına, cephede sert bir şekilde karşılık verdi. Dağlık Karabağ bölgesini kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, özellikle cephenin güneyinde ciddi ilerlemeler kaydetti. Azerbaycan ordusu, 27 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilen stratejik önemdeki Fuzuli’yi dün kurtardı.



Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait askerleri, mevzileri, askeri araçları ve silah sistemlerini de vurdu. Ermenistan’a ait Rus yapımı bir S-300 hava savunma sistemi de imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait bir Su-25 savaş uçağının Cebrail ekseninde saldırıya geçtiği sırada, hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğünü açıkladı. MSB kaynaklarının edindiği bilgiye göre, bir SU-25 tipi uçak daha düşürüldü.



Azerbaycan’dan yapılan açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan’a ait bir İHA’nın vurulduğu belirtildi. Çatışmalarda Ermenistan’ın 5. muhrip alayı 1. taburu çok sayıda ölü ve yaralı bırakarak geri çekildi, 1. motorize alayından yaklaşık 300 asker de mevzilerini bırakarak kaçtı.