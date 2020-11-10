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10.11.2020 - 16:59 | | AA

Ermenistan’da muhalif partiler Paşinyan karşıtı protesto düzenleyecek

Ermenistan’da muhalif partiler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı imzalaması nedeniyle hükümeti protesto edecek.

Ermenistan’da muhalif partiler Paşinyan karşıtı protesto düzenleyecek

Ülkede muhalefette bulunan 17 siyasi partinin yayımladığı ortak bildiride, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın anlaşmayı imzalamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, “Tarihimizin en utanç verici sayfası maalesef dün yazıldı. Devletini ve toprağını kanıyla cephede koruyan askerlerin arkasından, bizim arkamızdan ulusal olmayan bir anlaşma imzalandı. Halihazırda birliğimize, iç çekişmeler ve provokasyonların dışlanmasına ihtiyaç var.” ifadeleri kullanıldı.

Muhalif partiler, yarın yerel saat ile 13.00’de Erivan’da Özgürlük Meydanı’nda yapılacak mitinge taraftarlarını davet etti.

Paşinyan, Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.” ifadelerini kullanmıştı.

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