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17.10.2020 - 12:11 | | DHA

Ermenistan'Ä±n Azerbaycan'Ä±n Gence kentine fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± füze SCUD çÄ±ktÄ±

Ermenistan ordusu Azerbaycan'Ä±n Gence kentine fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. 13 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan fÃ¼zeninÂ Rus yapÄ±mÄ± SCUD fÃ¼zesi olduÄŸu ifade edildi.Â

Ermenistan'Ä±n Azerbaycan'Ä±n Gence kentine fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± füze SCUD çÄ±ktÄ±

Rusya'da ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na raÄŸmen hergÃ¼n ihlallere bir yenisini ekleyen ErmenistanÂ ordusu, Azerbaycan'Ä±n Gence ve MingeÃ§evir kentlerine fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Azerbaycan'Ä±n ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Gence'de fÃ¼zelerin isabet ettiÄŸi bÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da sivil enkaz altÄ±nda kaldÄ±. SaldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 40'tan fazla sivil de yaralandÄ±. BÃ¶lgede halen enkaz altÄ±nda kalanlar iÃ§in arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â Azerbaycan, Ermenistan tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ saldÄ±rÄ±nÄ±n SCUD fÃ¼zesi ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu, Rus yapÄ±mÄ±Â  SCUD fÃ¼zeleri 300 km menzile sahip ve nÃ¼kleer, kimyasal ve konvansiyonel baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±yabilirken,Â  fÃ¼zelerinÂ uzunluÄŸu 11.25 metre olup, 88 cm geniÅŸliÄŸi bulunuyor.

    DEAÅž'lÄ± kadÄ±n terörist yakalandÄ±Fransa'nÄ±n tutuklama talebi üzerine Interpol tarafÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± bültende aranÄ±rken Adanaâ€™da yakalanan DEAÅž üyesi kadÄ±n teröristin, kaldÄ±ÄŸÄ± hücre evinden 2 ay boyunca dÄ±ÅŸarÄ± adÄ±m atmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.
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