Rusya'da ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na raÄŸmen hergÃ¼n ihlallere bir yenisini ekleyen ErmenistanÂ ordusu, Azerbaycan'Ä±n Gence ve MingeÃ§evir kentlerine fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Azerbaycan'Ä±n ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Gence'de fÃ¼zelerin isabet ettiÄŸi bÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da sivil enkaz altÄ±nda kaldÄ±. SaldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 40'tan fazla sivil de yaralandÄ±. BÃ¶lgede halen enkaz altÄ±nda kalanlar iÃ§in arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â Azerbaycan, Ermenistan tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ saldÄ±rÄ±nÄ±n SCUD fÃ¼zesi ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu, Rus yapÄ±mÄ±Â SCUD fÃ¼zeleri 300 km menzile sahip ve nÃ¼kleer, kimyasal ve konvansiyonel baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±yabilirken,Â fÃ¼zelerinÂ uzunluÄŸu 11.25 metre olup, 88 cm geniÅŸliÄŸi bulunuyor.