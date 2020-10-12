Ahmedov, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± MÃ¼ÅŸaviri Hikmet HacÄ±yev ve Gence Valisi Niyazi Bayramov ile birlikte dÃ¼n Ermenistan'Ä±n vurduÄŸu sivillere ait mesken Ã¶nÃ¼ne gelen Ã¼lkedeki yabancÄ± diplomatik misyonlarÄ±n temsilcilerine aÃ§Ä±klamarda bulundu.

Sivillerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± binaya isabet ederek bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±ma sebebiyet veren fÃ¼zenin kalÄ±ntÄ±larÄ± Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuÃ§larÄ±na deÄŸinen Ahmedov, "KalÄ±ntÄ±larÄ±ndan elde ettiÄŸimiz veriler, saldÄ±rÄ±nÄ±n Elbrus fÃ¼zesiyle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini gÃ¶steriyor. SaldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan Elbrus fÃ¼zesini uzunluÄŸu 11-14 metre, 700 kilogram patlayÄ±cÄ± barÄ±ndÄ±rÄ±p menzili 300 kilometredir." bilgilerini verdi.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± MÃ¼ÅŸaviri Hikmet HacÄ±yev de Elbrus'un NATO'daki karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Scud fÃ¼zesi olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"Scud, orta menzilli balistik bir fÃ¼zedir ve nÃ¼kleer baÅŸlÄ±klar da taÅŸÄ±yabilir. DÃ¼nyadaki birÃ§ok savaÅŸa dÃ¶nÃ¼p bakarsak, 500 bine yakÄ±n sakini olan bir ÅŸehre balistik ve bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±cÄ± gÃ¼ce sahip Scud fÃ¼zesinin fÄ±rlatÄ±lmasÄ± az gÃ¶rÃ¼len bir durumdur."Â

Gence halkÄ±, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralanan Ã§ocuklar iÃ§in, fÃ¼zenin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yere enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan Ã§ocuk oyuncaklarÄ± ve karanfiller bÄ±rakarak olayÄ± kÄ±nadÄ±.Â

AZERBAYCAN Ä°LE ERMENÄ°STAN ARASINDAKÄ° ATEÅžKESÂ

Ermenistan ordusunun 27 EylÃ¼l'de Azerbaycan sivil yerleÅŸim birimlerine saldÄ±rmasÄ± Ã¼zerine Azerbaycan ordusu, bir operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabasÄ± ve 30'dan fazla kÃ¶yÃ¼ iÅŸgalden kurtarmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00â€™dan geÃ§erli olmak Ã¼zere DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'daki cenazelerin ve esirlerin deÄŸiÅŸimini Ã¶ngÃ¶ren insani amaÃ§lÄ± ateÅŸkes kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â

AteÅŸkes Ã¼zerinden henÃ¼z 24 saat geÃ§meden Ermenistan ordusu, dÃ¼n Ã¼lkenin 2'nci bÃ¼yÃ¼k kenti olan Gence'deki sivillerin yerleÅŸim birimine fÃ¼ze ile saldÄ±rmasÄ± sonucu 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 34 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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