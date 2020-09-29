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29.09.2020 - 16:46 | | AA

Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 12'ye yükseldi

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 12'ye, yaralı sayısı 35'e yükseldi.

Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 12'ye yükseldi

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin saldırıları sonucu 2 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 3 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Son verilerle ölen sivil sayısı 12'ye, yaralı sayısı 35'e çıktı.

Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 65 konut ve 5 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.

Kadıköy'de dolu kuşların ölmesine neden olduKadıköy'de etkili olan sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok nokta beyaza bürünürken, çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.
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