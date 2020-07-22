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22.07.2020 - 18:36 | | AA

Ermenistan'ın Türkiye korkusu: Endişeliyiz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası müdahalesi konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Ermenistan'ın Türkiye korkusu: Endişeliyiz

 

Mnatsakanyan, France 24 kanalına mülakat verdi.

"Bu çatışmaya, daha doğrudan olası Türk müdahalesi konusunda endişeleriniz mi var?" sorusu üzerine Mnatsakanyan, "Açıkçası buna kayıtsız kalamayız. Elbette bunu kayıtsız bir şekilde karşılayamayız. Tabii ki bu bir endişe konusu." ifadesini kullandı.

Mnatsakanyan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası doğrudan müdahalesinden endişe duyduklarını belirtti.

Ermenistan'ın çatışma risklerini azaltmak ve ateşkes ihlallerini araştırmak için önlemler alma konusunda ısrarcı olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Azerbaycan'ın aynı ölçüde ısrarcı olmadığını ileri sürdü.

Mnatsakanyan, iki ülke arasındaki barış sürecini desteklemek için iyi bir temel oluşturmaya çalıştıklarını da iddia etti.

Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri Tümgeneral Heşimov olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

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