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26.12.2020 - 12:32 | | İHA

Esad rejiminden Hama’ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Suriye’de Esad rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

Esad rejiminden Hama’ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Suriye'de Esad rejimi Hama kentine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan sivillerin sağlık durumun kritik olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar, Esad rejiminin Hama’daki tarım arazilerini hedef aldığını, arazilerde maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

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