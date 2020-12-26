Esad rejiminden Hama’ya füzeli saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Suriye'de Esad rejimi Hama kentine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan sivillerin sağlık durumun kritik olduğu aktarıldı.
Yerel kaynaklar, Esad rejiminin Hama’daki tarım arazilerini hedef aldığını, arazilerde maddi hasar meydana geldiğini belirtti.
Suriye'de Esad rejimi Hama kentine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan sivillerin sağlık durumun kritik olduğu aktarıldı.