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28.06.2020 - 13:27 |

Esad'ın kızına aşkını ilan eden Suriyeli asker kayıplara karıştı

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın 16 yaşındaki kızına mesaj gönderen Yezin adlı asker "Sen benimsin, ben de senin" ifadelerini kullandı

Esad'ın kızına aşkını ilan eden Suriyeli asker kayıplara karıştı

Suriye Arap Ordusu'nda görev yapan Yezin Sultani isimli asker, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kızı Zeynüşşam'a sosyal medya hesabından "aşk ilanı" yaptı.

Esad'ın 16 yaşındaki kızına "Seni seviyorum, ben seninim, sen de benimsin" şeklinde mesaj gönderen asker, paylaştığı videolardan kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.

Independent'ın aktardığına göre, Yezin Sultani'nin bir başka videoda ise "Senin için her şeyi yapacağım, yakın da olsa uzak da olsa senden vazgeçmeyeeğim" ifadelerini kullandı.

Esad'ın kızıyla evlenmek isteyen Sultani'ye ne olduğu henüz bilinmiyor. Yerel bir televizyona konuşan arkadaşı, Yezin'in Suriyeli güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını öne sürdü.

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