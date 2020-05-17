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17.05.2020 - 11:36 | | DHA

Eski ABD Başkanı Obama’dan liderlere corona virüs tepkisi

Eski ABD Başkanı Obama, ülke yöneticilerini corona virüs (Covid-19) sürecinde sorumlu gibi davranmadıklarını ifade ederek eleştirdi.

Eski ABD Başkanı Obama’dan liderlere corona virüs tepkisi

İki dönem üst üste ABD Başkanı seçilen ve görevini 2017 yılında Donald Trump’a devreden Barack Obama birçok ABD liderinin corona virüs salgını sırasında "sorumlu gibi davranmadığını" söyledi.

Obama aynı zamanda, “Bu hastalık Afro-Amerikan toplumların yıllardır yaşadığı eşitsizlik ve ekstra yükü gözler önüne serdi. Corona virüsün toplumlarımızdaki orantısız etkisini görüyoruz. Bu salgın ülkeyi yönetenlerin ne yaptıklarını bilmediğini açıkça ortaya koydu. Ülkeyi yönetenlerin birçoğu görevdeymiş gibi davranmıyor bile” ifadelerini kullandı.

İfadelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın ismi geçmemiş olsa da Obama’nın yorumları halefinin eleştirisi olarak görüldü.

Obama, Trump’ın corona virüs krizini yönetme biçimini “keşmekeş, mutlak kaotik bir facia” olarak tanımlamıştı.

Corona virüs denize ve havuzdan bulaşır mı?Kuzey Yarımküre, 2020 yazına corona virüs salgınının gölgesinde girmeye hazırlanırken, yapılan çeşitli araştırmalar corona virüs salgını devam ederken, denize ve havuza girmenin güvenli olup olmadığı sorusunu cevaplamaya çalışıyor.
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