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23.06.2020 - 07:00 |

Eski danışman yine içini döktü

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kitabıyla olay yaratırken, tanıtım amacıyla verdiği mülakatla da dikkat çekti.

Eski danışman yine içini döktü

“ABC News” kanalına konuşan Bolton, eski patronu Donald Trump hakkında “içinde tuttukları”nın bir kısmını ortaya döktü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmelerine derinlemesine hazırlandığını, karşısındakileri ve konuştuğu kişileri iyi tanıdığını kaydeden Bolton, “Sanıyorum ki bu hazırlanmışlık, titizlik ve planlama,  Trump için uygun bir şey değil” ifadesini kullandı. Bolton şöyle devam etti:

“Karşınızda, kendi hayat anlayışını Rusya’nın stratejik pozisyonu haline getiren Putin gibi birisi varsa; buna karşılık (sizin elinizde de) bu tip şeyler hakkında okumaktan, öğrenmekten haz etmeyen bir Donald Trump varsa, bu, Amerika için içinde bulunulması zor bir pozisyondur.” Öte yandan Bolton, 2018’deki Helsinki görüşmelerinde Trump’ı Putin’le baş başa bırakmak istemeyişini de “Ne diyecekti, bilmiyorduk. Ancak kitapta da anlattığım üzere baş başa görüşmede istenmedik bir şey yaşanmadığına eminim” şeklinde açıkladı.

Kim kahkahalar attı

Bolton, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ABD Başkanı’nın “iyi arkadaş oldukları” yönündeki düşüncelerine “kahkahalarla güldüğünü” öne sürdü. Kuzey Kore liderinin Trump’a yazdığı iddia edilen şahsi mektuplardan bahseden Bolton, “Bence Kim Jong-un buna kahkahalarla gülüyor. Bu mektupları Kuzey Kore İşçi Partisi’nin Propaganda Bürosu’nda görevli biri yazıyor” dedi.

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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