Eski FBI avukatına, Rusya Soruşturması kapsamında denetimli serbestlik cezası

Özel Yetkili Savcı John Durham'ın yürüttüğü ve Trump'ın Rusya Soruşturması'na karşı açtığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başkent Washington'daki federal mahkemede görülen davada, eski bir FBI avukatı olan Clinesmith, Trump'ın Dış Politika Danışmanı Carter Page hakkındaki e-postalar üzerinde oynadığını itiraf etti.

Yargıç James Boasberg, Clinesmith'i 1 yıl denetimli serbestlik ve 400 saat kamu hizmeti cezasına çarptırdı.