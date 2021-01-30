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30.01.2021 - 01:26 | | AA

Eski FBI avukatına, Rusya Soruşturması kapsamında denetimli serbestlik cezası

ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) avukatı Kevin Clinesmith, eski başkan Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasına yönelik Rusya Soruşturması'nda, Trump'ın danışmanlarından birinin suçlanması için e-postalar üzerinde oynadığını itiraf etti ve 1 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Eski FBI avukatına, Rusya Soruşturması kapsamında denetimli serbestlik cezası

 

Özel Yetkili Savcı John Durham'ın yürüttüğü ve Trump'ın Rusya Soruşturması'na karşı açtığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başkent Washington'daki federal mahkemede görülen davada, eski bir FBI avukatı olan Clinesmith, Trump'ın Dış Politika Danışmanı Carter Page hakkındaki e-postalar üzerinde oynadığını itiraf etti. 

Yargıç James Boasberg, Clinesmith'i 1 yıl denetimli serbestlik ve 400 saat kamu hizmeti cezasına çarptırdı.

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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