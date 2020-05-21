21.05.2020 - 11:48 | | DHA
Eski Harvard profesörü: Corona virüs aşısı yakın zamanda bulunmayacak!
Eski Harvard profesörü Dr. William Haseltine corona virüs (Covid-19) aşısının yakın zamanda bulunamayacağını söyledi.
Eski Harvard profesörü Dr. William Haseltine corona virüs aşısının bulunması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtirken; şu an için alınacak en iyi önlemin fiziksel mesafe kurallarına uymak, maske takmak ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) corona virüs yönergelerini takip etmek olduğunu ifade etti.
Aşı bulma sürecinin şu an için başarıya ulaşmadığını belirten Dr. Haseltine, Çin ve diğer Asya ülkelerinin söz konusu önlemlerle virüsü kontrol altına aldığını belirtti. ABD'de virüsün hızla yayılmaya devam etmesinin nedenini ise bu önlemleri sıkı bir şekilde uygulayamamış oluşuna bağladı.
Maske takmayan kadın kiöliğini vermemek için bekçilere direndi, polis ceza yazınca ağladıBolu'da, Elif Nihan İ., maskesiz şekilde köpeği ile gezdiği sırada kendisine cezai işlem uygulamak isteyen bekçilerle tartıştı. Bekçilerin sabırlı ve kibar tavrı dikkat çekerken, kimliğini vermemek için direnen Elif Nihan İ., "Maske takmadığım için ceza yazıyorlar" diyerek ağlarken, polis 392 TL adli para cezası uyguladı.