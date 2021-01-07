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07.01.2021 - 12:32 | | AA

Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in yeni parti başvurusu reddedildi

Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in, yeni parti kurmak için geçen yıl yaptığı başvuru kabul edilmedi. Yeni siyasi hareketin avukatı Mior Nur da Yüksek Mahkemeye iptal başvurusunda bulunacaklarını bildiridi.

Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in yeni parti başvurusu reddedildi

Vatan Savaşçıları Partisi (PEJUANG) ismiyle kurulması için başvuruda bulunan yeni siyasi hareketin avukatı Mior Nur Haidir Suhaimi, 19 Ağustos 2020'de yaptıkları başvurunun reddedildiğine dair, Malezya Kuruluşlar Masasından (RoS) mektup aldıklarını açıkladı.

Ret mektubunun içeriğine dair detaylı açıklamayı yarın yapacaklarını belirten Mior Nur, buna karşı Yüksek Mahkemeye iptal başvurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Eski Başbakan Mahathir Muhammed, 2016'da kurucusu olduğu Malezya Birleşik Yerli Partisinden (PPBM) geçen yıl 18 Mart'ta ihraç edilmişti.

Kendisiyle birlikte partiden ihraç edilen 5 milletvekilinin desteğiyle yeni parti kurma kararı alan Mahathir, 5 Ağustos'ta çalışmalarına başlamıştı.

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