MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Esper'den İsrail'de kritik görüşmeler
ABONE OL
30.10.2020 - 06:32 | | AA

Esper'den İsrail'de kritik görüşmeler

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

Esper'den İsrail'de kritik görüşmeler

 

Esper, Bahreyn ve Ürdün ziyaretlerinden sonra İsrail'e geçti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Esper'in Tel Aviv'de Netanyahu tarafından kabul edildiği ve ikilinin, bölgedeki güvenlik endişelerini ele alıp iki ülkenin menfaatleri için iş birliği konusundaki bağlılıklarını yineledikleri ifade edildi.

Açıklamada, "Esper, ABD'nin İsrail'in askeri üstünlüğünü sağlama konusundaki bağlılığını yineledi. İki lider ikili güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı." denildi.

Bakan Esper ile Başbakan Netanyahu'nun İsrail ile Arap ülkeleri arasında devam eden normalleşme sürecini de ele aldığı kaydedildi.

Pentagon'un açıklamasında, Esper'in Gantz ile de Tel Aviv'de bir araya geldiği ve iki ülke arasındaki savunma iş birliğini ele aldıkları belirtildi.

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Ekim bugün tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul - iş var mı, resmi tatil mi?

30 Ekim bugün tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul - iş var mı, resmi tatil mi?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

BİM aktüel katalog 30 Ekim | BİM çalışma saatleri bugün 2020

BİM aktüel katalog 30 Ekim | BİM çalışma saatleri bugün 2020

Sıradaki Haber