‘Eşya yoluyla bulaşabiliyor’

Çin’in Hubey Eyaleti’nin başkenti Vuhan’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını can almaya devam ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan salgında ölü sayısı 479’a, 2788’inin durumu ağır olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438’e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329’a ulaştı. Taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu. Komisyon, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 65 can kaybı yaşandığını, yeni tespit edilen vaka sayısının 3235 olduğunu bildirdi. Ölenlerin üçte ikisinin erkek, büyük çoğunluğun ise 60 yaşın üzerinde olduğu kaydedildi.

Hong Kong’da ilk ölüm

Çin dışında ilk ölüm Hong Kong’da yaşandı. Vuhan’da bir süre bulunan Hong Konglu bir kişi trenle 31 Ocak’ta Hong Kong’a geldi. İsmi açıklanmayan 39 yaşındaki kişiye aynı gün koronavirüs teşhisi kondu. Karantina altına alınan bu kişi yaşamını yitirdi. Hong Kong yerel hükümeti dün aldığı bir kararla yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için anakara ile çoğu kara ve deniz sınır geçiş noktalarının kapatılacağını duyurmuştu. Çin dışında ilk ölüm vakası pazar günü Filipinler’de görülmüştü.

Kapı kolunda bulaşabilir

Yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları sürerken bilim insanları virüsün yalnızca solunum yoluyla bulaşmadığını keşfetti. Sputnik’te yer alan habere göre, Çin Guangzhou’da bilim insanları koronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da aynı virüsün tespit etti. Bu hastalığın yayılması konusunda bilinmeyen ve tespit edilmemiş yollar olabileceğini de ortaya koydu. Uzmanlar ise virüsün telefon ekranı, bilgisayar klavyesi, musluk ve diğer objeler üzerinden transfer edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Çin’in kuzeydoğusunda bulunan Jilin bölgesindeki bir hasta da başka bir hastayla aynı mikrofonu kullandığını açıklamıştı.

O doktor da hasta

Vuhan Devlet Hastanesi’nde 34 yaşındaki göz doktoru Li Wenliang, virüsü ilk fark eden kişilerden biriydi. Li, 30 Aralık’ta doktor arkadaşlarına mesaj atarak SARS benzeri bir virüsten söz etmişti. Virüsü aralık ayında kamuoyuna duyurduğu için hakkında soruşturma açılan Dr. Li de yeni koronavirüs tespit edildi ve yoğun bakıma alındı.

Belçika ve Malezya’da ilk vaka

Salgının ortaya çıktığı fiili karantina altında olan Vuhan kentinden tahliyeler sürüyor. Belçika’da bu ülkeler arasında. Belçika, Vuhan’dan getirilen 9 vatandaşından 1’inde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. 10 şüphelinin görüldüğü Malezya’da ise ilk korona virüsü vakası onaylandı. Güney Kore’de de 16. virüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, virüs taşıdığı onaylanan hastalarla temas eden 1300 kişinin karantina altına alınacağını açıkladı. Tayvan ve Güney Japonya’yı ziyaret eden “Diamond Princess” adlı “cruise” gemisinde yolcu olan 80 yaşındaki bir adamın 25 Ocak’ta evine döndüğünde hastalandı. Bu kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Japonya Sağlık Bakanlığı gemideki 1000’i personel 3711 kişiye test yaptı. Karantina altına alınan gemide, 8 kişide virüs belirtisi görüldü.

Koronavirüse doğdu

Çin’in Vuhan kentinde hamileliğinin 38’inci haftasındayken koronavirüse yakalanan bir kadım önceki gün doğum yaptı. Doktorlar, korumalı kıyafetlerle koronavirüs karantina hastanesinde doğumu gerçekleştirdi. Sezaryenle doğan kız bebeğe iki kez test yapıldı. Bebekte koronavirüse rastlanmadı. Uzmanlar özel bir vaka olan bebeğin bağışıklığı olup olmadığını araştıracak.

Stadyum hastanesi

Çinli yetkililer, karantina koşullarının uygulandığı Vuhan’da 3 yeni hastane daha yapılacağını duyurdu. Bu hastanelerin Jianghan, Wuchang ve Dongxihu bölgelerinde yapılması planlanıyor. Stadyum ve sergi salonu gibi mevcut açık alanlar da hastaneye dönüştürüldü. 10 gün içinde inşası tamamlanan Huoshenshan Hastanesi, virüsle mücadelede kullanılması için orduya verildi. 2003 yılında SARS salgınında yapılan hastaneye benzer bir planla inşa edilen Huoshenshan Hastanesi’ne hastalar nakledildi.

Politbüro’dan öz eleştiri

Çin Komünist Partisi Politbüro, Devlet Başkanı Şi Jinping başkanlığında toplandı. Salgınla ilgili müdahalede yetersizlikler olduğunu kabul eden Politbüro, acil durum yönetiminin geliştirilmesi gerektiğini açıkladı. Toplantıda, yaban hayvanlarının yasadışı ticaretinin kesinlikle yasaklanmasının kararlaştırıldığı da bildirildi. Virüsün ortaya çıktığına benzer pazarlara da sıkı denetim getirileceği belirtildi. Çinli virüs uzmanları, Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsün, yarasa kaynaklı olduğunu değerlendiriyor.

9’uncu günde zatürre belirtisi

ABD’de yayınlanan New England Journal of Medicine’da yer alan bir makaleyle doktorlar, ülkede görülen ilk koronavirüsü vakasının ayrıntılarını paylaştı. Doktorlar, hastalığın, hafif semptomlardan 9’uncu günde zatürreye dönüştüğünü belirtti. Makaleye göre, 35 yaşındaki hasta, 15 Ocak’ta Vuhan’dan döndü. Kentte virüsün çıkış noktası olduğu tahmin edilen balık pazarını ziyaret etmedi, virüsün bulaştığı biriyle temasa geçmedi. ABD Hastalık Önlem ve Kontrol Merkezi’nde şüpheli olarak görülen hasta 19 Ocak’ta bir kliniğe başvurduğunda 4 gündür öksürüyordu. Doktorlar çekilen röntgenlerde herhangi bir belirtiye rastlamadı ancak numuneler merkeze gönderildi. 20 Ocak’ta hastaya yeni tip koronavirüs teşhisi kondu. Karantinaya alınan hastada doktorlar hastalığının 9’uncu gününe kadar zatürre belirtisine rastlamadı. Ebolaya karşı kullanılan ilacın uygulandığı hastalığın 12’nci gününde hastanın durumu iyiye gitmeye başladı. Ebola ilacı kullanıldıktan bir gün sonra hastada iyileşme belirtileri görüldüğü öne sürüldü. 30 Ocak itibariyle öksürük dışındaki bütün semptomları iyileşti.

DSÖ: Ellerinizi yıkayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsden korunmak için maskelerin “yeterli olmadığını” açıkladı. Yeni tip korona virüsünden korunmak için (2019-nCoV) el yıkama gibi diğer önlemlerin de alınması gerektiği açıklayan DSÖ’nün küresel bulaşıcı tehlikelere hazırlıklardan sorumlu müdürü Sylvie Briand, virüs salgının “pandemik değil epidemik olduğunu” söyledi. Briand ayrıca virüsün mutasyona uğramadığını, stabil olduğunu açıkladı.

İstanbul’da hostes paniği

Kısa süre önce Çin’e seyahat eden bir hostes halsizlik ve ateş şikâyetiyle İstanbul, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Durumu şüpheli bulunan kadın karantinaya alındı. Kadın tetkikleri yapıldıktan sonra sonra izole müşahede odasına alındı. Hastanede görevli personellerin de gerekli önlemleri alarak görev yaptıkları öğrenildi. Virüsü salgınının yaşandığı Çin’in Vuhan kentinden Türkiye’ye getirilen 42 kişi ile uçaktaki 20 mürettebat, Ankara’da Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde gözlem altında tutuluyor. 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir tetkikleri yapılacak söz konusu kişilerin dün çıkan ilk tahlillerinde koronavirüs olmadığı belirlenmişti.

Tecavüzden ‘virüs bulaştı’ sözü kurtardı

Çin’de bir kadının, tecavüzden ‘koronavirüs bulaştı’ sözleriyle kurtulduğu belirtildi. 25 yaşındaki şüpheli Xiao, geçen cuma Vuhan kentinden 3 saatlik uzaklıktaki Jingshan kentinin dış mahallelerindeki bir eve girdi. Xiao, evde tek başına olan ve ismi Yi olarak açıklanan kadına tecavüze kalkıştı. Yi’nin “Vuhan’dan yeni döndüm ve virüs bulaştı. Bu yüzden evde kendimi karantina altına aldım” sözlerini sarfetmesi ve ağzını kapatarak öksürmesi üzerine saldıgan Xiao, evden kaçtı. Pazartesi babasıyla birlikte polis merkezine giderek suçunu itiraf eden Xiao, gözaltına alındı.

Uzak Doğu’nun Las Vegası’na kilit

Virüsün ortaya çıktığı Çin anakarasının yanında Hong Kong ve Makao özel idare bölgeleriyle, bölge ülkeleri Güney Kore ve Singapur’da da çok sayıda etkinliğin iptal edildiği açıklandı. Dünyanın en büyük kumarhanelerine ev sahipliği Makao’da kumarhanelerin hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 2 hafta süreyle kapatılmasına karar verildi. ABD’nin Boston Filarmoni Orkestrası Asya turnesini yapmayacağını açıklarken, Hong Kong Filarmoni Orkestrası 5 konserini erteledi. Hong Konglu pop şarkıcıları Andy Lau, Leon Lai ve Miriam Yeung, Jolin Tsai konserlerini iptal edenler arasında. Salgın nedeniyle Çin’de Oscar adayı filmlerin gösterimleri de ertelendi.