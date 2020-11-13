Eta kabusu! Acil durum ilan edildi

Eyaletin farklı bölgelerinde yaşanan sel baskınlarında, 2 kişinin de kayıp olarak arandığı belirtilirken, 5 bölgede acil durum ilan edildi.

Yerel yetkililerin Amerikan basınında yer alan açıklamalarında, yoğun yağışlar nedeniyle Alexander ve Piedmont bölgelerinde en az 4 köprü ve 50 otoyolun sular altında kaldığı bilgisi kaydedildi.

Hafta başında Orta Amerika ülkelerini etkisi altına alan Eta Kasırgası en çok etkili olduğu ülkelerden Guatemala'da 150 kişinin ölümüne neden olurken, bölgedeki birçok ülkede binlerce kişi mahsur kalmış, on binlerce kişi tahliye edilmişti.

Eta Kasırgası ABD topraklarına dün sabah Florida'nın Cedar Key bölgesinden 80 kilometre hızla ulaşmış, daha sonra eyaletin kuzeydoğu sahil şeridini takip ederek Orta Amerika'ya doğru yönelmişti.