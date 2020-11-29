Etiyopya ordusu Tigray'ın başkenti Mekelle'ye kontrol altına aldı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, federal birliklerin Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'de kontrolü sağladığını duyurdu. Ahmed, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Tigray bölgesindeki askeri operasyonları tamamladığımızı ve durdurduğumuzu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Federal hükümet artık Mekelle şehrinin kontrolünü tamamen elinde tutuyor" dedi.

Ancak Etiyopya ordusuna karşı savaşan TPLF lideri Debretsion Gebremichael, "grubun pes etmediğini" söyledi.

Gebremichael, Reuters haber ajansına, "Onların vahşeti bu işgalcilerle savaşma kararlılığımıza yalnızca katkıda bulunabilir" dedi. "Bunun, kuvvetlerinin savaşmaya devam edeceği anlamına gelip gelmediği" sorusuna ise Gebremichael, "Elbette. Bu, kendi kaderimizi tayin hakkımızı savunmakla ilgili." cevabını verdi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, yaptığı açıklamada, federal polisin TPLF “suçlularını” aramaya ve tutuklamaya devam edeceğini ve onları mahkemeye çıkaracağını söyledi. Başbakan saldırıyı kanun ve düzen operasyonu olarak nitelendirdi.

Ahmed, pazartesi günü, TPLF'ye teslim olmaları için 3 gün süre vermiş, TPLF ise teslim olmayı reddetmişti.

TPLF liderlerinin nerede olduğu ise bilinmiyor.

Üç haftadır devam eden hava saldırıları ve kara çatışmalarının ardından binlerce insanın öldürüldüğüne inanılıyor. Birleşmiş Milletler, çatışma nedeniyle 1,1 milyon Etiyopyalı'nın yardıma ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.

Tigraylılar 115 milyon nüfuslu Etiyopya'nın yüzde 6'sını oluşturuyor.

Kaynak: Euronews