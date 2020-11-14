Etiyopya’da ne oluyor?

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 9 Kasım’da Mai-Kadra kasabasında yaşananlara ilişkin yapılan incelemede, bölgeden paylaşılan “dehşet verici ceset fotoğrafı ve görüntülerinin sahih olduğunun anlaşıldığı” belirtildi. Örgüt, cesetleri cadde ortalarına atılan, bıçak ya da palalarla öldürüldüğü anlaşılan kişilerin sayısının “muhtemelen” yüzlerce olduğuna işaret ederek, katliamı kimin yaptığına ilişkin henüz net bir delile ulaşılamadığını aktardı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet ise Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerini yüzlerce sivili katletmekle suçladı. Ahmed ayrı bir açıklamada ise Etiyopya ordusunda savaşan askerlerin “elleri ve ayakları bağlanmış olarak öldürülmüş bedenlerinin bulunduğunu” da kaydetti.

Sivil katliamı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Etiyopya’nın kuzeyindeki isyancı yönetime yönelik askeri operasyonun sürdüğü Tigray eyaletindeki sivil katliamının “savaş suçu” sayılabileceğini belirtti. BM olası ‘savaş suçu’ gerekçesi göstererek Tigray’da öldürüldüğü iddia edilen çok sayıda sivil hakkında bağımsız bir soruşturma yapılmasını istedi. Bachelet, ayrıca böyle bir savaşta kazananın olmayacağını, tarafların acilen sorunlarını çözmek için diyalog masasına oturması gerektiğine vurgu yaptı. BM, 11 bin sivilin çatışmalardan kaçmak için Etiyopya’dan Sudan’a geçtiğini duyurdu. BM Göçmen Ajansı raporlarına göre bu sayının yarısı çocuklardan oluşuyor.

Federal orduyla Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin bölgede çatışmaları devam ediyor. TPLF’nin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım’da saldırmasının bir gün sonrasında Başbakan Abiy Ahmed, TPLF’ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu. 5 milyon nüfusa sahip Tigraylar ise kendi eyaletlerindeki dağlık bölgeleri kontrol ediyor ve kendi bölgelerinde ilan ettikleri olağanüstü hal ile topraklarının yabancılar tarafından işgal edildiğini öne sürüyorlar.