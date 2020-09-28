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28.09.2020 - 17:34 | | AA

Etiyopya'da şiddeti önleyemeyen yöneticiler görevden alındı

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul-Gumuz eyaletinde şiddet olaylarının önüne geçmeyi başaramayan 45 yönetici görevden uzaklaştırıldı.

Etiyopya'da şiddeti önleyemeyen yöneticiler görevden alındı

İktidardaki Refah Partisinden (PP) yapılan açıklamada, eyaletteki 10 yöneticiye soruşturma açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, aralarında bölgenin güvenlik sorumlularının da olduğu 45 yöneticinin görevden alındığı ifade edildi.

Eyalet yönetimi de güvenlik sorununun çözülmesi için 5 bölgenin ordunun kontrolüne verildiğini duyurdu.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, ay başından bu yana süren ve kimliği belirsiz silahlı gruplarca köy ve kasabaları hedef alan saldırıları kınamış, hükümete acil eylem çağrısı yapmıştı.

Saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

Zaman zaman etnik çatışmaların görüldüğü bölgede yeni bir şiddet dalgasının başlamasından endişe ediliyor.

 

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