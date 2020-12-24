MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Etiyopya'da sivillerin katledildiği bölgeye asker gönderildi
ABONE OL
24.12.2020 - 11:58 | | AA

Etiyopya'da sivillerin katledildiği bölgeye asker gönderildi

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, silahlı grupların bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivilin katledilmesi sonrası bölgeye asker gönderildiği bildirildi.

Etiyopya'da sivillerin katledildiği bölgeye asker gönderildi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede en kısa zamanda güvenliğin sağlanacağı ve sorumluların yakalanacağını açıkladı.

Ahmed, "Benishangul Gumuz'daki saldırı sonrası güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi." dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı gönderen Ahmed, sivillere yönelik saldırıların insanlık dışı bir durum olduğunu belirtti.

Ahmed, "Düşmanlarımızın amacı cuntaya karşı zaferimizi dağıtmaktır ama başarılı olamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, 23 Aralık'ta, silahlı gruplar bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivili katletmişti.

Bazı yerel haber kaynakları da ölü sayısının 90'ın üzerinde olduğunu ifade etmişti.

Başbakandan 'şiddet olaylarına son verme' sözü

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 22 Aralık'ta ziyaret ettiği Metekel'de, "bölgedeki etnik çatışmalara ve şiddet olaylarına son verme" sözü vermişti.

Hükümet, on binlerce kişinin yerinden olduğu ve son aylarda tırmanışa geçen bölgedeki çatışmalarda, teslim olmaları için ülkenin kuzeyinde askeri operasyon düzenlenen isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) parmağı olduğunu savunuyor.

Esenyurt'ta bir garip olay! İndikleri minibüse tekrar bindilerİstanbul Esenyurt'ta yapılan denetimler sırasında fazladan 25 yolcu taşıyan bir minibüs durduruldu. Ekipler ayaktaki yolcuları uyararak minibüsten indirdi. Yolcular cezanın yazılmasının ardından seferine devam eden minibüse binince yine aynı manzara ortaya çıktı. Yolcular ekiplerin ikinci müdahalesinin ardından başka minibüse geçti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Batman'da demir inşaat iskelesi çöktü! 1 ölü 2 yaralı

Batman'da demir inşaat iskelesi çöktü! 1 ölü 2 yaralı

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Traktör, çay ocağının bahçesine girdi

Traktör, çay ocağının bahçesine girdi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet