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01.07.2020 - 22:33 | | AA

Etiyopya'daki şiddet olaylarında 81 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'da tanınmış aktivist ve sanatçı Hachalu Hundessa’nın öldürülmesi sonrası çıkan şiddet olaylarında en az 81 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Etiyopya'daki şiddet olaylarında 81 kişi hayatını kaybetti

 

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Oromo Bölge Komiseri Bedassa Merdassa son iki gündür yaşanan olaylarda sadece Oromiya'da 81 kişinin öldüğünü açıkladı.

Merdassa, ölenlerden 3'ünün polis, 78'inin ise sivil olduğunu aktardı.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bunların arasında tanınmış muhalif siyasetçilerden Eskinder Nega ve Jawar Muhammed de bulunuyor.

Başkentte son iki günde yapılan bombalı saldırıların sayısı ise 3.

Öte yandan, başkent Addis Ababa ve çevresine güvenliğin sağlanması için asker yerleştirildiği ve şarkıcı Hundessa'nın cenaze törenin yarın yapılacağı öğrenildi.

İnternet bağlantısı kesildi

Tüm internet bağlantılarının kesildiği ülkenin Harar kentinde dün göstericiler, 19. yüzyılda kentin yöneticiliğini yapan ve İmparator Haile Selassie'nin babası olan Ras Makonnen'in sembolik heykelini yıkmıştı.

Başkent Addis Ababa’da 29 Haziran'da silahlı saldırıya uğrayan Oromolu sanatçı ve aktivist Hachalu Hundessa, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olan sanatçı Hundessa'yı kimlerin hedef aldığı henüz tespit edilemedi.

Nüfusun içindeki en büyük etnik grup olan Oromolular, ayrımcılığa ve hak ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemişti.

Muhalif siyasetçilerin gözaltına alınmasının süren gerginliği daha da artıracağından endişe ediliyor.

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