MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 'Evde kal' diyen Michigan Valisi Whitmer'e dava
ABONE OL
17.04.2020 - 10:57 | | İHA

'Evde kal' diyen Michigan Valisi Whitmer'e dava

ABD'nin Michigan Valisi Gretchen Whitmer'a corona virüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle iki dava açıldı.

'Evde kal' diyen Michigan Valisi Whitmer'e dava

ABD'de Michigan eyaletinin Demokrat Valisi Gretchen Whitmer, corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle önlem amacıyla verdiği "Evde Kal, güvenli kal" emri nedeniyle hakkında iki federal dava açıldı. Davalar 4 Michigan sakini ve Vali Whitmer'in corona virüs tedbirinin Anayasa tarafından sağlanan hakları ihlal ettiğini öne süren bir iş yeri sahibi tarafından açıldı. Davayı açan eyalet sakinlerinin avukatı David Helm, "Bunun aşırı geniş ve haddinden fazla büyütülmüş kapsamlı bir karar olduğuna inanıyoruz. Valinin sahip olduğu gibi Anayasal hakları ihlal etmeden bunu uygun şekilde yapmanın bir yolu var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün Michigan eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump destekçisi göstericiler, Covid-19 salgını nedeniyle Vali Gretchen Whitmer'in getirdiği kısıtlamalara tepki göstermek ve yeniden işe dönmek amacıyla protesto düzenlemişti. Protestocular alınan önlemlerin ekonomiye zarar verdiğini belirterek Trump'ın ekonomiyi yeniden açma çağrısını ABD bayrağı açarak desteklemişti.

Michigan eyaleti, ABD'nin corona virüs pandemisiyle mücadelesinin sıcak noktalarından birisi. Covid-19'un yayılmasını engellemek için işletmeler de en az Nisan ayının sonuna kadar kapalı kalacak.

Michigan'da 28 binden fazla korona virüs vakası bulunurken bin 921 kişi hayatını kaybetti.

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin iskeleti ortaya çıktıCorona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina iskeleti tamamlanmaya başlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika! Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Corona virüs salgınında son durum!

Corona virüs salgınında son durum!

Corona virüsü yenen 82 yaşındaki Cevriye nine alkışlarla taburcu edildi

Corona virüsü yenen 82 yaşındaki Cevriye nine alkışlarla taburcu edildi

Sıradaki Haber