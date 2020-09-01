Evinde uyurken fil ezdi

Dhaka Tribune'ün haberine göre, yerel yetkililerden Farid Ul Alam, Bandarban'da fil sürüsünün, Ashrafia Begum'ün uyuduğu sırada evine saldırdığını açıkladı.
Alam, evi yıkan fillerin ayaklarının altında ezilen kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Emniyet yetkilisi Mizanur Rahman da polislerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.
Yanan evde kızının olmadığını öğrenen anne rahat nefes aldıÇorum'da boşanma aşamasındaki çiftin yaşadığı evde yangın çıktı. Polis, yangın çıkan evin kiracısı Leyla Aslan'a ulaşamayınca, annesi Dudu Aknıyık'ı telefonla arayarak durumu haber verdi. Koşarak kızının evine gelen anne Aknıyık, uzun süre pencereden yanan eşyalara bakarken, evde kimsenin olmadığını öğrenince, rahat bir nefes aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin boş olduğu olduğu öğrenildi.