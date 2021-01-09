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09.01.2021 - 10:43 | | İHA

Evlerin üzerine çığ düştü! 5 dağ evi kar kütleleri altında kaldı

Rusya’da bir kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi çığ altında kalırken, 4 kişi kurtarıldı. Dağ evlerinin üzerine düşen çığ sonrasında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Evlerin üzerine çığ düştü! 5 dağ evi kar kütleleri altında kaldı

Rusya’nın Krasnoyarsk şehrindeki bir kayak merkezine çığ düştü. Gora Otdelnaya isimli kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi kar kütlelerinin altında kaldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye 200 kişilik kurtarma ekibi ve 8 araç gönderildiğini duyurdu. 

2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ KURTARILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini aktarırken, çığ altında kalan 2’si çocuk toplam 4 kişilik bir ailenin kurtarıldığını duyurdu. Aşırı fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü fakat çalışmaların aksamaması için ek kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Evlerin üzerine çığ düştü 5 dağ evi kar kütleleri altında kaldı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaşanan çığ faciasında çığın altında kalan ev sayısını 4 olarak güncellerken, ayrıca 1 deponun da çığ altında kaldığını, turistlerin kurtarılması için bölgeye toplam 243 personel ve 29 kurtarma aracının gönderildiğini duyurdu. Bakanlık, gece süren çalışmalar sırasında 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını aktardı.

Çalışmaların 300 metrekarelik bir alanda gerçekleştirildiği, eksi 30 derecede sürdürüldüğü ifade edildi.

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