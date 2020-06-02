Eylemler Beyaz Saray’a dayandı

ABD’nin Minneapolis kentinde polisçe gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülke genelinde yaklaşık bir haftadır düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor. Boston’dan San Francisco’ya binlerce protestocu bulundukları şehirlerde sokaklara inerek, ülkedeki ırkçılığa ve polis şiddetine karşı “Siyahilerin hayatı önemli”, “Nefes Alamıyorum” yazılı pankart ve sloganlarla tepkilerini dile getiriyor. Washington DC, New York, Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle ve San Francisco gibi büyük kentler dahil en az 41 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, 15 eyalette Ulusal Muhafız birliklerinin destek için göreve çağrıldığı kaydedildi.

Sığınak iddiası

Washington DC’de eylemciler Beyaz Saray sınırına dayanırken, bir blok ötedeki bazı araç ve binalar ateşe verildi. Polisin gaz ve ses bombası kullanarak dağıtmaya çalıştığı protestocular, havai fişek ve su dolu pet şişe fırlatarak karşılık verdi. ABD basınına yansıyan haberlerde, cuma günü Beyaz Saray önündeki protestolar sırasında Başkan Donald Trump’ın yeraltındaki bir sığınağa götürüldüğü ve saklandığı öne sürüldü. CNN’in, bir Beyaz Saray çalışanı ve güvenlik gücünden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump’ın üst kata çıkarılmadan önce yaklaşık 1 saat sığınakta kaldığı iddia edildi. 2001’deki 11 Eylül saldırılarında dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney de bu sığınağa saklanmıştı. Sığınağın, bir yolcu uçağının Beyaz Saray’a çakılmasına dayanabilecek kadar sağlam olduğu belirtiliyor. Trump ise görüştüğü eyalet valilerini “zayıf davranmakla” suçladı. Trump’ın, “İnsanları tutuklamalısınız, hareketlerini takip etmelisiniz, 10 yıl hapse atmalısınız. Böyle yaparsanız, bu tarz bir durumu bir daha yaşamazsınız” dediği belirtildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Arkansas Senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton da, protestolara Irak ve Afganistan işgalinde kullanılan birliklerin müdahale etmesini istedi. Trump da Twitter’dan “Yüzde yüz doğru. Teşekkürler Tom” notuyla Cotton’ın paylaşımını tekrar paylaştı.

Yağma ve talan

New York’ta ise yağma ve talan olaylarında büyük artış var. Soho bölgesindeki birçok lüks mağaza yağmalanırken, polis araçları ateşe verildi. Brooklyn Köprüsü üzerinden Manhattan’a giren kalabalık bir protestocu grup, Union Meydanı’nda çevik kuvvet polisiyle karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede onlarca gösterici gözaltına alındı, bir polis aracı yakıldı. Yağma ve talan olaylarının gösterileri gölgelediği yorumları yapılıyor.

Öte yandan George Floyd’un boğazına diziyle bastırarak ölümüne neden olan polis Derek Chauvin ve diğer 3 polisin şefi Medaria Arradondo, Floyd’un ailesiyle ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi ve aileden özür diledi. George Floyd’un bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsi raporu da açıklandı. Otopsi sonucuna göre Floyd’un boğulma sonucu öldüğü belirlendi. Floyd’un cenaze işlemlerinin ise perşembe günü yapılacağı bildirildi.

De Blasio’nun kızına gözaltı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kızı Chiara de Blasio’nun, kentte George Floyd’un ölümünü protesto için düzenlenen gösterilerde gözaltına alındığı ortaya çıktı. 25 yaşındaki Blasio’nun “yasa dışı” gösteriye katıldığı, trafiği engellediği ve bölgeden ayrılmayı reddettiği için gözaltına alındığı açıklandı. Blasio’nun kısa süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada kızının gözaltına alındığını doğrulayarak, “O sadece dünyanın daha iyi bir yer olmasını istiyor. Onunla gurur duyuyorum” dedi.

O polisler kovuldu

ABD’de süren eylemler sırasında da polis şiddeti kameralara yansımaya devam ediyor. Atlanta’da meydana gelen ve görüntülenen olay, ülkede büyük tepkiye neden olurken, görüntülerdeki polislerin kovulduğu açıklandı. Görüntülerde, polisin üniversite öğrencisi siyahi Taniyah Pilgrim ve Messiah Young’ı bulundukları arabadan zorla indirmeye çalıştığı görülüyor. Aracın kapılarına gelen polislerin, Pilgrim’e şok tabancasıyla müdahale ederek indirdiği görüntüler kameraya yansıyor. Aracın şoför koltuğunda oturan Young’ın, polisin açtığı kapıyı kapatırken “Bugün ölmeyeceğim” dediği duyuluyor. Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, 2 üniversite öğrencisini gözaltına alırken “aşırı güç” kullanan 2 polisin kovulduğunu, 3 polisin de masa başı göreve alındığını söyledi.

Ünlülerden tepki seli

ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı kişinin polis tarafından öldürülmesinin ardından dünyaca ünlü yıldızlar olaya tepki göstermeye devam ediyor.

ABD’li şarkıcı Beyonce, Instagram’da “İnsanlar artık anlamsız şekilde öldürülmesin. Renkli insanlar artık insandan daha az bir şey olarak görülmesin. Artık görmezden gelemeyiz. George hepimizin ailesi ve insanlığıdır” mesajını paylaştı. Ünlü basketbolcu Michael Jordan da, “Büyük üzüntü içindeyim. Gerçekten acı dolu ve öfkeliyim” açıklamasını yaptı. Şarkıcı Billie Eilish de, Floyd için adalet isterken, Lady Gaga, “ Şu anda siyah topluluğun diğer tüm topluluklar tarafından desteklenmesi için önemli bir zaman” dedi.

Bu arada İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Floyd’un öldürülmesine sessiz kalan meslektaşlarına tepki gösterdi. Hamilton, “Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ama adaletsizliğin ortasında sessiz kalıyorsunuz” dedi. Bu eleştiri sonrazsı Charles Leclerc, Lando Norris, Daniel Ricciardo gibi başka F1 pilotları da olayı kınayan paylaşımlarda bulundu.

Kamyonunu kalabalığa sürdü!

ABD’de eylemcilere yönelik çok sayıda saldırı da gerçekleşiyor. Kameralara yansıyan son olayda Minneapolis’te tanker sürücüsü, aracını otobanda toplanan binlerce protestocunun üzerine sürdü. Protestocuların kaçması sayesinde ölen, yaralanan olmadı.

Protestocular ile dayanışma

Gösterilerinin çoğunda polisle yaşanan gerginlikler öne çıkarken, bazı gösterilerde polisin protestocularla dayanışma örneği göstermesi takdir topladı. Bazı polisler diz çökerek, bazılarıysa yürüyüşe katılarak destek verdi.