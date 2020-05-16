Facia göz göre göre geldi!

Hindistan'da göçmenleri taşıyan bir kamyonun bir başka kamyonla çarpışması faciaya yol açtı.

Cumartesi günü Uttar Pradeş eyaletine bağlı Auraiya'da gerçekleşen kazada, en az 24 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.





Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ve 34 yaralının hastanelere taşındığını aktarıyor.

Hindistan'da corona virüs nedeniyle yedi haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve yaklaşık 1,4 milyar insan evlerine kapanmış durumda.





Trenler, otobüsler ve toplu taşıma araçlarının çalışmadığı ülkede, işçiler evlerine ya yüzlerce kilometrelik yolları yürüyerek veya kamyon kasalarına gizlenerek ulaşmaya çalışıyor.





Üç gün önce de yine Uttar Pradeş'te evlerine yürüyerek dönen altı işçi bir kamyon tarafından ezilerek öldürülmüştü.





85 bini aşkın testin pozitif sonuç verdiği dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da, resmi verilere göre Covid-19 2 bin 753 can aldı.