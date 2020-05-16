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16.05.2020 - 12:29 | | milliyet.com.tr

Facia göz göre göre geldi!

Evlerine dönen göçmen işçileri taşıyan kamyon, bir başka kamyonla çarpışınca onlarca insan öldü, onlarca yaralı da hastanelere taşındı.

Facia göz göre göre geldi!

Hindistan'da göçmenleri taşıyan bir kamyonun bir başka kamyonla çarpışması faciaya yol açtı.

Cumartesi günü Uttar Pradeş eyaletine bağlı Auraiya'da gerçekleşen kazada, en az 24 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Facia göz göre göre geldi


Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ve 34 yaralının hastanelere taşındığını aktarıyor.

Hindistan'da corona virüs nedeniyle yedi haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve yaklaşık 1,4 milyar insan evlerine kapanmış durumda.

Facia göz göre göre geldi


Trenler, otobüsler ve toplu taşıma araçlarının çalışmadığı ülkede, işçiler evlerine ya yüzlerce kilometrelik yolları yürüyerek veya kamyon kasalarına gizlenerek ulaşmaya çalışıyor.

Facia göz göre göre geldi


Üç gün önce de yine Uttar Pradeş'te evlerine yürüyerek dönen altı işçi bir kamyon tarafından ezilerek öldürülmüştü.
Facia göz göre göre geldi


85 bini aşkın testin pozitif sonuç verdiği dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da, resmi verilere göre Covid-19 2 bin 753 can aldı.

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