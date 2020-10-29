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HaberlerDünya Haberleri Fauci: Trump'ın kalabalık mitinglerinde virüsün yayılması kaçınılmaz
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29.10.2020 - 09:59 |

Fauci: Trump'ın kalabalık mitinglerinde virüsün yayılması kaçınılmaz

ABD'de koronavirüs salgınıyla savaşta bir numaralı isim olan Dr. Fauci, günlük vakaların 80 binleri bulduğu ülkede ulusal çapta sokağa çıkma yasağı önerdi.

Fauci: Trump'ın kalabalık mitinglerinde virüsün yayılması kaçınılmaz

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci, Başkan Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi son günlerde kalabalık mitingler organize etmesini eleştirdi. Fauci, bu mitinglerde koronavirüsün yayılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Beyaz Saray Sağlık Danışmanı olan Fauci, BBC'ye yaptığı açıklamada, maske takılmayan ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan bu mitinglerin, koronavirüsün çok sayıda kişiye bulaşabileceği etkinlikler olduğunu belirtti.

Fauci, Beyaz Saray'da kısa süre önce düzenlenen bir etkinlikte çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığına dikkat çekti.

Daha önce Trump'ın bir kampanya reklamında kendisine ait sözlerin yanıltıcı bir şekilde kullanıldığını da söyleyen Fauci, ABD'de koronavirüsün kontrolünden sorumlu en üst düzey sağlık yetkilisi.

'Ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlaması etkili olur'

Doktor Anthony Fauci, ABD'de ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesinin etkili olacağına inandığını da söyledi. Fauci, "Bu seçenek de gündemde" dedi.

Ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamasının ekonomik maliyeti olacağını kabul eden Fauci, yine de Avustralya örneğinin incelenmesi gerektiğini belirtti.

Avustralya'nın Melbourne kentinde, koronavirüs vakalarının sayısı sıfırlanana dek kentte sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı.

ABD dünyada hem koronavirüs vaka, hem de virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısında açık farkla ilk sırada.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de şu ana kadar vaka sayısı 8,5 milyonu, can kaybı ise 227 bini aştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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