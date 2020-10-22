FBI: İran ve Rusya ABD'li seçmen bilgilerini elde etti

BBC Türkçe'nin haberine göre, Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe e-maillara aşırı sağcı, Trump taraftarı bir gruptan geliyormuş izlenimi verildiği ve amacın toplumsal huzursuzluk yaratmak olduğunu savundu.

ABD'de başkanlık seçimlerine 13 gün kala gelen açıklama, ABD yönetiminin "yabancı ülkelerin seçimlere müdahalesiyle' ilgili endişelerini destekliyor izlenimi veriyor.

Trump'ın adayı olarak geçen Mayıs'ta Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine getirilen Ratcliffe, "Gururlu Çocuklar" adı altında İran tarafından gönderildiğini iddia ettiği "yanıltıcı e-mailların", "seçmenleri korkutmak, huzursuzluk yaratmak ve Başkan Trump'a zarar vermek" amacı taşıdığını söyledi.

Ratcliffe İran ve Rusya'nın elde ettikleri seçmen bilgilerini 'yalan bilgi yayma yoluyla kargaşa ve kaos yaratarak, Amerikan demokrasisine güveni zayıflatmak için kullanabileceğini' de ekledi.

Ulusal İstihbarat Direktörü Ratcliffe Rusya'dan İran'ınkine benzer bir eylem görmediklerini ancak Rusya'nın bazı seçmen bilgilerine sahip olduğunu bildiklerini ekledi.

Ratcliffe seçmenlere seslenerek "E-mail kutunuzda tehditkar ya da manipülatif bir posta görürseniz panik olmayın ve bu bilgiyi yaymayın" dedi.

FBI: SEÇİM SİSTEMİNE GÜVENİN

Basın toplantısında Ratcliffe'e eşlik eden Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ise seçmenlere ABD seçim sisteminin hâlâ güvenilir ve dirençli olduğunun güvencesini verdi.

Wray "Oyunuzun geçerli olacağından şüphe etmeyin." diye konuştu.

Yetkililer İran ve Rusya'nın seçmen bilgilerine nasıl ulaştığı ya da Rusya'nın bu bilgileri ne amaçla kullanıyor olabileceğine dair bilgi vermedi.

Söz konusu e-mailların sonucu etkileyebilecek kritik Florida eyaleti de dahil bazı eyaletlerdeki Demokrat seçmenlere gönderildiği ve "Trump'a oy vereceksiniz yoksa peşinizi bırakmayız" gibi tehditkar ifadeler içerdiği belirtiliyor.

ABD'de birçok eyalette talep üzerine seçmen bilgilerine ulaşmak mümkün ancak bilgileri kimin talep edebileceğine, verilecek bilgilere ve bu verilen ne amaçla kullanılabileceğine dair yasalar eyaletten eyalete değişiyor.

2016'da Donald Trump'ın kazandığı seçimlere Rus hackerlerin müdahale ettiği iddiası uzun bir süre tartışılmıştı.

ABD istihbarat servisleri Rusya'nın siber saldırılar ve yalan haber yayma yoluyla, 2016 Başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ı zayıflatacak şekilde, kampanya sürecine müdahale ettiği sonucuna ulaşmıştı.

İran'ın ise o dönemde ABD sistemlerini hackleyemediği açıklanmıştı.

ABD basınında geçtiğimiz aylarda da, Amerikan istihbarat servislerinin, Rusya'nın Donald Trump'ın 3 Kasım'da yeniden ABD Başkanı seçilmesi için seçimlere müdahale etmeye çalıştığı uyarısı yaptıklarına dair haberler çıkmıştı.

Dün itibarıyla 40 milyondan fazla Amerikalı'nın erken oy kullanmak yöntemiyle oyunu kullandığı açıklanmıştı.