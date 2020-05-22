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22.05.2020 - 00:04 | | AA

FBI Teksas'taki saldırının 'terör bağlantılı' olduğunu açıkladı

ABD'nin Teksas eyaletindeki Corpus Christi Donanma Hava Üssü'nde bu sabah düzenlenen silahlı saldırının, "terör bağlantılı" olduğu açıklandı.

FBI Teksas'taki saldırının 'terör bağlantılı' olduğunu açıkladı

 

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi Leah Greeves, olaylı ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın ölü ele geçirildiğini ancak bir iş birlikçisinin kaçmış olabileceğini değerlendirdiklerini vurguladı.

Saldırının "terör bağlantılı" olduğunu belirten Greeves, bu sonuca nasıl ulaştıklarına dair bilgi paylaşmadı.

Yerel saatle 06.15'te, bir saldırganın Corpus Chiristi Donanma Hava Üssü kapısına gelerek ateş açtığını anımsatan Greeves, olayda yaralanan bir güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğunu ve hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Greeves, bölge halkına sükunet çağrısı yaparken, şüpheli herhangi bir kişi ya da durum görmeleri durumunda acilen güvenlik yetkilileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Corpus Christi Deniz Hava Üssünde 1941 yılından beri donanma bünyesindeki pilotlara pilotaj eğitimi veriliyor.

Florida'daki üsse saldıran kişi de terör bağlantılı çıkmıştı

ABD Adalet Bakanı William Barr, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, aralık ayında Florida'daki Pensacola Donanma Hava Üssü'nde silahlı saldırı düzenleyen Suudi Arabistanlı askeri öğrencinin Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP) ile ilişikli olduğunu tespit ettiklerini duyurmuştu.

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