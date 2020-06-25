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25.06.2020 - 12:06 | | DHA

Feci görüntüler geliyor: Cesetler çöp poşetlerinde...

Vaka ve ölü sayısında corona virüsün merkez üssü konumuna gelen Brezilya'da salgında hayatını kaybeden bir çok ceset morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanıyor.

Feci görüntüler geliyor: Cesetler çöp poşetlerinde...

Corona virüs nedeniyle 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Brezilya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntıların yaşandığı Brezilya'da kapasite artmasına rağmen sıkıntılar sürüyor. Brezilya'da hastanesindeki acil servis personelinin attığı görüntüler ise görenleri ürküttü.

CESETLER ÇÖP TORBALARINDA

Tıbbi malzeme yokluğu çeken Brezilya hastanelerinde, cesetler hastaların yanı başında çöp torbalarına konuluyor. Morgların tıka basa dolu olması sebebiyle hastane dışında ceset konulan konteynerler toplu mezar haline geldi.

DEVLET BAŞKANI SALGINI CİDDİYE ALMIYOR

Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro ise salgını ciddiye almamakla suçlanıyor. Bolsonaro önce resmi koronavirüs rakamlarının her gün açıklanmasını yasaklamıştı ve bu karar mahkeme kararıyla bozulmuştu. Daha sonra bir federal hakim, Bolsonaro’ya toplum içinde maske takmasını zorunlu kılan mahkeme emri verdi.

KONTEYNIRLAR TOPLU MEZAR OLDU

Brezilya hastanelerinde koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin çöp torbalarında muhafaza edildiği görülürken, cesetler toplu halde hastane dışında konteynırlarda saklanmaya başlandı. Vakaların yükselmesiyle sağlık çalışanlarının gece gündüz çalışması sebebiyle, yerlerde uyudukları görüldü. Ülke çapında 118 hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti.

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