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07.04.2020 - 00:02 | | AA

Fildişi Sahili Savunma Bakanı'nın covid-19 testi pozitif çıktı

Fildişi Sahili Savunma Bakanı Hamed Bakayoko, yeni tip corona virüs (covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fildişi Sahili Savunma Bakanı'nın covid-19 testi pozitif çıktı

 

Bakayoko, yayımladığı açıklamada, hastalığın hiçbir belirtisini göstermemesine rağmen Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, karantina sürecini başlattığını bildirdi.

Bakayoko, ülkede Kovid-19 tespit edilen ilk bakan oldu.

Öte yandan başkent Abidjan’ın Yopougon bölgesinde Kovid-19 tarama merkezi kurulmasına karşı çıkan halk ile polis arasında çatışma çıktı.

Sokağa dökülen bölge sakinleri, “Koronavirüs istemiyoruz”, “Aşı istemiyoruz” sloganları atarak yollara barikat kurdu.

Barikatları yıkan emniyet güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis, olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başbakan Amadou Gon Coulibaly, Kovid-19 testi pozitif olan bir kişi ile temas kurduğu için 24 Mart’ta kendisini karantinaya almış ancak Coulibaly'ye daha sonra yapılan testler negatif çıkmıştı.

Ülkede şu ana kadar 323 Kovid-19 vakası görülürken, bunlardan 41’i sağlığına kavuştu, 3'ü yaşamını yitirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındıAjanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.
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