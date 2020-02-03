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03.02.2020 - 22:21 | | AA

Filistin, İsrail'den gıda ürünleri ithalatını yasaklıyor

Filistin yönetimi, İsrail'in tarım ürünlerine yönelik ithalatı durdurmasının ardından mütekabiliyet ilkesi gereğince İsrail'den gıda ürünlerinin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Filistin, İsrail'den gıda ürünleri ithalatını yasaklıyor

 

Filistin Tarım Bakanı Riyad el-Attari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah hükümetinin, İsrail'den meyve, sebze, gazlı içecek ve maden suyu gibi gıda ürünlerinin ithalatını durdurma kararı aldığını ve 48 saat sonra uygulamaya geçileceğini ifade etti.

Attari, İsrail'in Filistin yönetimindeki bölgelerden tarım ürünleri almayı durdurmasına karşılık attıkları bu adımın Filistin üreticisine destek olacağını belirtti.

Ramallah hükümetinin açıklamasına göre, İsrail pazarına yıllık 55 milyon dolar değerinde tarım ürünü ihraç edilirken İsrail'den ise Filistin'e yıllık 300 milyon dolar değerinde tarım ürünü giriyor.

İsrail, dün itibarıyla Filistin yönetimindeki bölgelerden tarım ürünleri almayı durdurmuştu.

Filistin yönetimi ise birkaç ay önce birçok sektörde ekonomik ve ticari olarak İsrail'den ayrılma planları çerçevesinde, bu ülkeden dana ithalatına son vermişti. Bu karar, İsrailli tüccarlar aracılığıyla yapılacak alışverişleri de kapsıyordu.

Tel Aviv yönetimi, Filistin'e geri adım atması için baskı uygulamaya çalışmıştı.

Filistin piyasasında yıllık ortalama 120 bin adet dana eti tüketiliyor. Bu hayvanların çoğu İsrailli tüccarlar tarafından başka ülkelerden ithal edilirken, yüzde 10'u İsrail çiftliklerinden geliyor.

Filistin hükümeti ise ithalatı doğrudan kaynak ülkelerden yapmak istiyor. Filistin'in ekonomik anlamda İsrail'den ayrılmak için "yerli üreticiyi güçlendirme, doğrudan ithalat, İsrail ürünlerini boykot, sağlık gibi hizmetlerin yerelleştirilmesi" olmak üzere 4 yönlü bir planı bulunuyor.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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