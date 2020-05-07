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07.05.2020 - 18:08 | | AA

Finlandiya'da kabinede corona virüs şoku

Finlandiya'da Sağlık Bakanı Aino-Kaisa Pekonen ile Çalışma Bakanı Tuula Haatainen, yeni tip corona virüs (covid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

Finlandiya'da kabinede corona virüs şoku

 

Başbakan Sanna Marin, en azından bu hafta sonuna kadar hükümetin uzaktan çalışmasına karar verdi. Sağlık ve çalışma bakanlarının karantina koşullarında, diğer bakanların da uzaktan çalışmaya devam edecekleri bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Pekonen ve Haatainen'in, Kovid-19 taşıdığından şüphe edilen biriyle aynı ortamı paylaştıkları belirtilirken, söz konusu kişinin bugün yaptırdığı test sonuçlarının, 48 saat içinde belli olacağı ifade edildi.

İki bakanın karantinaya alınması ve hükümetin uzaktan çalışmaya başlaması, Finlandiya'daki meclis çalışmalarını da kısmen etkiledi. Perşembe günleri yapılan ve milletvekillerinin bakanlara soru yönelttiği olağan oturum ertelendi.

Uyarılara aldırmadılar! Şirinevler'de insan seliSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs ile mücadelede yeni dönem diye adlandırdığı 'Kontrollü Sosyal Hayat' uyarılarına rağmen dün olduğu gibi vatandaşlar bugün de meydanlara ve sahillere akın etti. Uyarılara rağmen sokaklara akın eden vatandaşlar nedeniyle Şirinevler Meydanı da en kalabalık günlerinden birini yaşadı.
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